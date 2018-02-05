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Mandalinacı Veysel dünya yıldızlarını geride bıraktı

'Vay Delikanlı Gönlüm' klibiyle fırtına gibi bir başlangıç yapan Veysel Mutlu, Youtube'un 'En Çok İzlenen 100' listesine 25'inci sıradan girdi

05 Şubat 2018, Pazartesi 12:23
Mandalinacı Veysel dünya yıldızlarını geride bıraktı
Pazarda şarkı söyleyip mandalina satarken paylaştığı videosuyla fenomen olan Veysel Mutlu'nun şöhreti sınırları aştı.


25. SIRADA YER ALIYOR


Yapımcı Polat Yağcı'nın anlaşarak ilk şarkısı 'Vay Delikanlı Gönlüm'ü yayınladığı Mandalinacı Veysel'in klibi Youtube'un 'En Çok İzlenen 100' listesine 25'inci sıradan girdi.


DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI


HT Magazin'in haberine göre, Veysel, Bruno Mars ve Enrique Iglesias gibi ünlü isimlerle zirveyi paylaşırken Taylor Swift, Rita Ora gibi dünya yıldızlarını ise geride bıraktı.
 

İŞTE VEYSEL MUTLU'NUN KLİBİ...



MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?


Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı' olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.



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