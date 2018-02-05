Mandalinacı Veysel dünya yıldızlarını geride bıraktı

Pazarda şarkı söyleyip mandalina satarken paylaştığı videosuyla fenomen olan Veysel Mutlu'nun
şöhreti sınırları aştı.
25. SIRADA YER ALIYOR
Yapımcı Polat Yağcı'nın
anlaşarak ilk şarkısı 'Vay Delikanlı Gönlüm'ü yayınladığı Mandalinacı Veysel'in
klibi Youtube'un 'En Çok İzlenen 100' listesine 25'inci sıradan girdi.
DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI
HT Magazin'in haberine göre, Veysel, Bruno Mars ve Enrique Iglesias
gibi ünlü isimlerle zirveyi paylaşırken Taylor Swift, Rita Ora
gibi dünya yıldızlarını ise geride bıraktı.
İŞTE VEYSEL MUTLU'NUN KLİBİ...
MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?
Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun
tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı'
olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.
Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu
Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?
Elif Bayram