Mandalinacı Veysel dünya yıldızlarını geride bıraktı



25. SIRADA YER ALIYOR



DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

İŞTE VEYSEL MUTLU'NUN KLİBİ...



MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?

Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu

Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?

Elif Bayram

Pazarda şarkı söyleyip mandalina satarken paylaştığı videosuyla fenomen olanşöhreti sınırları aştı.Yapımcıanlaşarak ilk şarkısı 'Vay Delikanlı Gönlüm'ü yayınladığıklibi Youtube'un 'En Çok İzlenen 100' listesine 25'inci sıradan girdi.HT Magazin'in haberine göre,gibi ünlü isimlerle zirveyi paylaşırkengibi dünya yıldızlarını ise geride bıraktı.Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapantezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan veolarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.