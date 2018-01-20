Mandalinacı Veysel Mutlu, Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısına klip çekti



KLİP 1,5 MİLYONUN ÜZERİNDE TIK ALDI



İŞTE VEYSEL MUTLU'NUN KLİBİ...



MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?

Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu

Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?

Elif Bayram

Ahmet Şafak'ın Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısını pazarda söylerken ünlü olan mandalinacı Veysel Mutlu Beyaz Show'a çıkmıştı.'yu programa yeniden çağıran, Türkiye'nin en büyük müzik yapımcılarından olan'nın kendisine bir albüm yapmak istediğini söylemişti.Albüm ne zaman yapılacak henüz bilinmiyor ama Polat Yağcı Mandalinacı Veysel Mutlu'ya klip çekti.kendi yorumuyla söylediğişarkısının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırdı. Klip bir günde 1,5 milyon üzerinde tık aldı.Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapantezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Veysel Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi.Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan veolarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.