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Mandalinacı Veysel Mutlu, Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısına klip çekti

Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısını kendi tarzıyla söyleyen mandalinacı Veysel Mutlu'ya müzik yapımcısı Polat Yağcı klip çekti. Klip, YouTube'da 1 günde 1,5 milyonun üzerinde izlendi

20 Ocak 2018, Cumartesi 12:07
Mandalinacı Veysel Mutlu, Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısına klip çekti
Ahmet Şafak'ın Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısını pazarda söylerken ünlü olan mandalinacı Veysel Mutlu  Beyaz Show'a çıkmıştı. Veysel Mutlu'yu programa yeniden çağıran Beyazıt Öztürk, Türkiye'nin en büyük müzik yapımcılarından olan Polat Yağcı'nın kendisine bir albüm yapmak istediğini söylemişti. 

Albüm ne zaman yapılacak henüz bilinmiyor ama Polat Yağcı Mandalinacı Veysel Mutlu'ya klip çekti.


KLİP 1,5 MİLYONUN ÜZERİNDE TIK ALDI


Mandilanacı Veysel Mutlu'nun kendi yorumuyla söylediği Vay Delikanlı Gönlüm Vay  şarkısının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırdı. Klip bir günde 1,5 milyon üzerinde tık aldı.


İŞTE VEYSEL MUTLU'NUN KLİBİ...


MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?


Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Veysel Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi.

Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı' olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

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