Mandalinacı Veysel Mutlu, Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısına klip çekti

Ahmet Şafak'ın Vay Delikanlı Gönlüm Vay şarkısını pazarda söylerken ünlü olan mandalinacı Veysel Mutlu Beyaz Show'a çıkmıştı. Veysel Mutlu
'yu programa yeniden çağıran Beyazıt Öztürk
, Türkiye'nin en büyük müzik yapımcılarından olan Polat Yağcı
'nın kendisine bir albüm yapmak istediğini söylemişti.
Albüm ne zaman yapılacak henüz bilinmiyor ama Polat Yağcı Mandalinacı Veysel Mutlu'ya klip çekti.
Mandilanacı Veysel Mutlu'nun
KLİP 1,5 MİLYONUN ÜZERİNDE TIK ALDI
kendi yorumuyla söylediği Vay Delikanlı Gönlüm Vay
şarkısının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırdı. Klip bir günde 1,5 milyon üzerinde tık aldı.
İŞTE VEYSEL MUTLU'NUN KLİBİ...
MANDALİNACI VEYSEL MUTLU KİMDİR?
Bursa'da 10 yıldır baba mesleği pazarcılık yapan Veysel Mutlu'nun
tezgâhının başında söylediği şarkı ve türküler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müşterilere türkü söyleyerek mandalina satan Veysel Mutlu'nun videoları 2 milyonun üzerinde izlendi.
Müşteriler, sosyal medya hesaplarında 135 bin takipçisi bulunan ve 'Çılgın Mandalinacı'
olarak bilnen Veysel Mutlu ile fotoğraf çektirmek için yarışıyor.
Beyaz Show son bölümde yine kahkahaya boğdu
Mandalinacı Veysel Mutlu kimdir?
Elif Bayram