Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ligden çekildi!

Manisa Büyük Şehir Belediye Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, kulübün ligde yer almamasının voleybol branşına yapacağı yatırımların durdurulması anlamına gelmeyeceği ifade edilirken, yeni yapılanma ve güçlü bir altyapı ile ileride yeniden voleybol liginde yer alacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak yapmış olduğumuz yatırımlarımızla şehrimize voleybol sevgisini aşıladığımızı düşünmekteyiz. Açmış olduğumuz spor okullarına olan ilginin de bunun bir kanıtı olarak görmekteyiz. Bu süreç içerisinde kulübümüz, branş sporcularımıza sağlamış olduğu tesisler ve fiziki imkanlarla da voleybol camiasında örnek gösterilen bir kulüp haline gelmiş olup, alt yapımız ve profesyonel takımızla birlikte Türk voleyboluna yapmış olduğumuz katkı her kesimin de takdirini kazanmıştır.

Şunun da bilinmesini önemle hatırlatmak isteriz. Manisa Büyük Şehir Belediye Spor Kulübü yarışmacı olarak katıldığı her branşta en doğrusunu yapmayı ilke edinmiş, başarılı olmayı da hedeflemiş.

Bu vizyonla hareket eden kulübümüz son yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında kadın voleybol takımızın 2018-2019 yılı Türkiye Voleybol Kadınlar 1.Ligi'nde yarışmacı kimliğini dondurma kararını almıştır.

Alınmış olan karar kulübümüzün voleybol branşına yaptığı ve yapacağı yatırımların durdurulması olarak kesinlikle algılanmamalıdır.

Bu süreç voleybol branşımızda yeni ve sağlam bir yapılanmaya gidileceğinin bir projesidir. Sadece belirtilmiş olan sezonda kadın voleybol takımımız Türkiye Voleybol Kadınlar 1.Ligi'nde yer almayacaktır.

Bu süreç içerisinde Manisa'nın yetenekli gençleri başta olmak üzere, çevre illerde takip edilecek olan başarılı sporcular alt yapımıza kazandırılacak, yapacağımız yeni yapılanma ile alt yapısı kuvvetlenmiş olan bir takım ile yeniden voleybol liginde yer alacağımızın bilinmesini kamuoyu ile paylaşırız."