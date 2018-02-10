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Manisa’da Başbakan Yıldırım’dan tünel müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl Kongresi’ne katılmak üzere kurmaylarıyla birlikte Manisa’ya geldi

10 Şubat 2018, Cumartesi 20:38
Manisa’da Başbakan Yıldırım’dan tünel müjdesi
Yıldırım, kongrenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu’na geçmeden önce kendisini uzun süre yağmur altında bekleyen vatandaşları otobüs üzerinden selamlamayarak, bir konuşma yaptı. Başbakan Yıldırım’dan önce otobüsün üzerine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Öznur Çalık ve Hamza Dağ, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, eski bakanlar, bölge milletvekilleri, eski milletvekilleri çıkarak vatandaşları selamladı.

MANİSA-İZMİR 15 DAKİKA


Vatandaşların ‘Yolların kralı’ şeklinde tezahüratıyla otobüse çıkan Başbakan Yıldırım vatandaşlara, “Yine şaşırdık galiba. Ne diyecektik. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur, yolların da mimarı olur" diyerek cevap verdi. Manisalılara ‘Sevgili hemşehrilerim’ diyerek hitap eden Başbakan Yıldırım, “Neden hemşehrilerim diyorum? Çünkü şu aramızda bir Sabuncubeli var, orayı aştık mı İzmir’e iniyoruz. Bu Temmuz ayında da inşallah Sabuncubeli’ni delip geçiyoruz, İzmir’le Manisa’yı da birleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Manisa-İzmir 15 dakika. Sabah kahvaltıda İzmir’deyiz, öğle yemeğinde Manisa’dayız” dedi.

BEKLEYENLER SALONA ALINDI


Gecikmeli olarak Manisa’ya Muğla’dan geldiklerini ve Muğlalıların selamını getirdiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, konuşmasını kısa keserek kendisini dinleyen vatandaşların da salona alınması için ‘Kapılar açılsın, hemşehriler salonun içine alınsın’ talimatı verdi. Yıldırım, daha sonra kongrenin yapılacağı Atatürk Spor Salonu’na geçti.

(Sadık Cangel - Sinan Yeniçeri - Önder Aydın - Ceren Atmaca/İHA)

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