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Manisa'da FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı

Ankara'daki soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 astsubay, Turgutlu ilçesinde polis kontrol noktasında gözaltına alındı

Manisa'da FETÖ zanlısı 2 astsubay yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 astsubay, Turgutlu ilçesinde gözaltına alındı.

KONTROL NOKTASINDA YAKALANDILAR


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan Ankara'da görevli astsubay F.A. ve K.P, Turgutlu ilçesi girişindeki polis kontrol noktasında yakalandı.

Zanlıların kendi araçlarıyla İzmir'den Ankara'ya gittiği, kimlik kontrolü sırasında haklarında yakalama kararı olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'dan gelen görevlilere teslim edildiği öğrenildi.

AA


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