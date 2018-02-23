Manisa'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Salihli'den Alaşehir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyenotomobil, Derbent Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak yol kenarında duran Mehmet İnal idaresindeki TIR'a çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen sürücü ile 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki diğer yolcular Serhat Doymaz (26) ve Okan Tamkan (32) ise yaralandı.



YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince civardaki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Cesetler, olay yerinde incelemeler tamamlandıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. TIR sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere Alaşehir Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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