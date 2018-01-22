Manisa'da korkunç kaza: 4 genç kız hayatını kaybetti

Manisa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan ikiz kardeşlere, ardından da yol kenarında istifli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait beton traverslere çarptı. Kazada 2’si yaya ikiz kardeş, 4 kişi yaşamını yitirdi. Otomobildeki diğer 2 kişi ise yaralandı.

22 Ocak 2018, Pazartesi 09:16
Manisa'da korkunç kaza: 4 genç kız hayatını kaybetti
Kaza, Manisa- İzmir Karayolu Muradiye Kavşağı’nda, bugün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Manisa’dan  İzmir’in Menemen ilçesi yönüne giden Orçun Nuray (23) yönetimindeki 45 HV 959 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki ikizler Kübra Korkmaz ve Büşra Korkmaz’a çarptı, ardından da kaldırımı aşıp, takla attı. Yol kenarında istifli bulunan TCDD’ye ait beton traverslere çarparak durabilen otomobil, alev aldı. Yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yapıp, bir yandan da durumu itfayiye ve 112 Acil Servis’e bildirdi.
 

İKİZLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Otomobilin çarptığı ikizler, olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta sıkışan dört kişi ise itfaiye ve 112 Acil servis ekibi tarafından güçlükle sıkıtıkları yerden çıkartıldı. Otomobilden çıkartılan 4 kişiden  Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencisi Ahsen Doğan (19) ve Aleyna Savaş’ın (19) da yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan aynı üniversitenin öğrencisi olan otomobil sürücüsü Orçun Nuray Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne, arkadaşı Halil Sarı (22) ise hafif yaralı olarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Nuray’ın durulunun ağır olduğu bildirildi.


4 KİŞİ ÖLDÜ


Görgü tanığı Şenol Ömer, "Işıklara 100 metre kalmıştı. Otomobil hızlı gidiyordu. Belediye otobüsü geçmek için makasa girdi. Bu sırada yolun karşısına geçmekte olan yayaları görünce sanırım panikledi. Önce yayalara arından da takla atarak TCDD’nin beton traverslerine çarpıp alev aldı. Ekiplerin gelmesiyle araçta sıkışanlar çıkartıldı" dedi.



Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Jandarma kazayla, ilgili soruşturma başlattı.


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