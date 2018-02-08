Manisa'da okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!

Alkollü sürücünün ehliyetine el konurken, araçtaki öğrenciler jandarma ekiplerince okula bırakıldı

08 Şubat 2018, Perşembe 09:08
Manisa'da okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!
Manisa'da, jandarma denetimi sırasında alkollü olduğu  belirlenen okul servisi sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama kapsamında 30 servis  aracını denetledi.

Kontroller sırasında bir servis şoförünün alkollü olduğu belirlendi.  Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Servis aracında bulunan öğrenciler jandarma ekiplerince okula  bırakılırken, araç otoparka çekildi.

Ayrıca, 5 servis aracına da okul servis yönetmeliğine uyulmadığı  gerekçesiyle toplam bin 707 lira para cezası uygulandı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Üniversiteli genç kadına korkunç tuzak

Üniversiteli genç kadına korkunç tuzak
Çanakkale’de 44 kaçak yakalandı

Çanakkale’de 44 kaçak yakalandı
Sarıyer’de 'torbacı' operasyonu

Sarıyer’de 'torbacı' operasyonu
Ayvalık’ta 47 mülteci yakalandı

Ayvalık’ta 47 mülteci yakalandı
Özel harekat polisinin tecavüz ettiği genç kadın intihar girişiminde bulundu

Özel harekat polisinin tecavüz ettiği genç kadın intihar girişiminde bulundu
Zihinsel engelli vatandaşın cenazesine binlerce kişi katıldı

Zihinsel engelli vatandaşın cenazesine binlerce kişi katıldı
Tramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Tramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı
8. kattan kafasını vura vura düştü 

8. kattan kafasını vura vura düştü 
Kayseri'de banka şubesini soyan zanlı tutuklandı

Kayseri'de banka şubesini soyan zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 6 çocuğun öldüğü Kuran Kursu yangını davasında önemli gelişme

Diyarbakır'da 6 çocuğun öldüğü Kuran Kursu yangını davasında önemli gelişme
Zonguldak'ta direksiyon başında telefonla konuşan sürücü aracıyla dereye uçtu

Zonguldak'ta direksiyon başında telefonla konuşan sürücü aracıyla dereye uçtu