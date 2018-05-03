Manisa'da termik santralde iş kazası: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir firmaya ait termik santralde asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'da termik santralde iş kazası: 1 ölü
Olay, Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir firmaya ait termik santralde meydana geldi. Termik santralde işçi olarak çalışan Cengiz T. (30) yük asansörünü çağırdı. Cengiz T., kapıları açılan ancak kabini gelmeyen asansöre binmek istediği sırada yaklaşık 45 metre yükseklikten zemine düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler Cengiz T.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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