Manisa’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir aracın önce yayalara ardından tren istasyonu korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Manisa’da trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 HV 559 plakalı otomobil, Muradiye-Menemen yolu üzerinde seyir halindeyken, Muradiye Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya ardından ise tren istasyonu korkuluklarına çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI


Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya ile araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü ile yolculardan biri ise ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

MANİSA (AA)


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