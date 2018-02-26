Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Manisa'da yurtta kalan 4 öğrenci karbonmonoksitten zehirlendi

Manisa'da bir lisenin öğrenci yurdunda kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 öğrenci tedavi altına alındı

Manisa'da yurtta kalan 4 öğrenci karbonmonoksitten zehirlendi
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencilerden Cemre Su Dural (16), Hilal Göcüm (18), Şeyda Kaya (18) ve Leman Tokgöz'ün (17) okula gelmemesi üzerine durum yurt idaresine bildirildi.

Yurt yöneticileri, öğrencilerin kaldığı odada 4 öğrenciyi baygın olarak buldu.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Durumun bildirilmesi üzerine yurda gelen 112 Acil Servis ekipleri, kız öğrencileri ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Bu arada, kız öğrencilerin kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği tespit edildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Akademisyeni en çalışkan üniversite belli oldu

Akademisyeni en çalışkan üniversite belli oldu
Öğretmenlerin performansı 4 yılda bir değerlendirilecek

Öğretmenlerin performansı 4 yılda bir değerlendirilecek
ÖSYM, DGS'yi masaya yatırdı: Rapor mart ayında açıklanacak

ÖSYM, DGS'yi masaya yatırdı: Rapor mart ayında açıklanacak
Van’da ikinci üniversite kuruluyor

Van’da ikinci üniversite kuruluyor
Anaokulu öğrencilerinden 'geri dönüşüm' defilesi

Anaokulu öğrencilerinden 'geri dönüşüm' defilesi
ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına '15 dakika' uyarısı

ÖSYM'den TUS ve STS adaylarına '15 dakika' uyarısı
Geleceğin gazetecileri ders başı yaptı

Geleceğin gazetecileri ders başı yaptı
Milli Eğitim açıkladı: 500 engelli öğretmen atanacak

Milli Eğitim açıkladı: 500 engelli öğretmen atanacak
TED Ankara Koleji 'Çocuklar Susmasın' dedi

TED Ankara Koleji 'Çocuklar Susmasın' dedi
Türk akademisyene ICOMOS'ta önemli görev

Türk akademisyene ICOMOS'ta önemli görev
Direksiyon eğitimi görevlilerine düzenleme... Ücretler de eşitlendi

Direksiyon eğitimi görevlilerine düzenleme... Ücretler de eşitlendi