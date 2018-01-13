Manisa'daki 'Beyaz Fil' artık tescilli değil

İTİRAZ SONRASI KALDIRILDI

Senim Tanay

Manisa’da yıllarca Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü olarak kullanılan Beyaz Fil binası, kurumun başka bir yere taşınmasıyla birlikte satıldı. Bir süredir boş kalan bina satılmasına rağmen evsizlerin mekanı haline geldi.2014 yılında tescilli yapıyı, 30 milyon 450 bin TL’ye satın alan Teksan Brode Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yapının taşınmaz kültür varlığı tescilinin kaldırılması için başvuru yaptı. Kentsel SİT alanı içerisinde bulunan varlığın tescilinin kaldırılması için yapılan başvuru, kurul üyelerinin tamamının oylarıyla reddedildi.Firma, İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na başvurarak itiraz etti. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının iptaline ve 1. grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli olan Beyaz Fil binasının tescilinin kaldırılmasına karar verdi.Yüksek Kurul’un tescili kaldırmasının ardından binayı satın alan firmanın, Beyaz Fil’i yıkıp yıkmayacağı merak ediliyor.