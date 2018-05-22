Olay, Atatürk Mahellesi’ndeki Salihli Belediyesi hizmet binası önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtar Sezayi Ocak, traktörü ile merdivenleri çıkarak, belediye giriş kapısı önüne çıktı.

Durumu gören belediye güvenlik personeli durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ocak’ın ifadesini almak için, karakola götürdü.

TRAKTÖRÜN ANAHTARINI VERMEDİ

Belediye önündeki traktör ise belediye çalışanları tarafından, çıktığı yerden iterek indirildi. Traktör daha sonra çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Muhtarın tüm ısrarlara rağmen traktörün anahtarını vermediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Caferbey Mahalle halkı da, mahallelerine yapılmak istenen çöp transfer istasyonuna tepki göstermek için eylem yapmıştı.



