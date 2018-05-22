Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, vinç halatının kopmasından dolayı yüksekten düşen A.Ö. (20) isimli işçi olay yerinde hayatını kaybederken, H.M.A. (26) adlı işçi ise yaralandı. Hayatını kaybeden A.Ö., olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı işçi ise hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA