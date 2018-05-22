Manisa'da inşaatta vinç halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden özel sektöre ait bir çimento fabrikası inşaatında vinç halatının kopması sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, vinç halatının kopmasından dolayı yüksekten düşen A.Ö. (20) isimli işçi olay yerinde hayatını kaybederken, H.M.A. (26) adlı işçi ise yaralandı. Hayatını kaybeden A.Ö., olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı işçi ise hastanede tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA