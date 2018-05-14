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Manisa'da korkunç olay! Seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki bir otomobile nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti

14 Mayıs 2018, Pazartesi 15:42
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İzmir’den Manisa’ya gelen Zülfü Aydın yönetimindeki 06 FL 5713 plakalı otomobile Yunusemre ilçesi girişindeki Anıt mevkiinde henüz nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Araçta bulunan 1’i çocuk 4 kişi neye uğradığını şaşırdı. Arka cama isabet eden mermiyi fark eden sürücü Zülfü Aydın aracını hemen uygun bir yere çekerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, merminin camı delerek koltuğa isabet ettiğini tespit etti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

İHA

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