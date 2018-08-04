Manisa'da otobüs devrildi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

04 Ağustos 2018, Cumartesi 18:04 Son Güncelleme: 04 Ağustos 2018, Cumartesi 18:40
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Kocaeli’den Denizli’ye giden 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında, sürücünün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 25 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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