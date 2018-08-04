Manisa'da otobüs devrildi
Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kocaeli’den Denizli’ye giden 35 PK 136 plakalı yolcu otobüsü, Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarında, sürücünün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 25 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.