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Manisaspor'da Fatih Tekke döndü

TFF 1'nci Lig'de 9 puanı borçları nedeniyle silinince ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor'da ikinci devre hazırlıklarına katılmayıp görevinden ayrılacağı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Tekke, takıma döndü.

Manisaspor'da Fatih Tekke döndü
Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çalışmaların ilk etabına katılmadığı öğrenilen Fatih Tekke, Tarık Almış Tesisleri'nde bugün siyah-beyazlıların başında antrenmana çıktı. 
 

YABANCI OYUNCULAR SIKINTIDA 


Yabancı oyunculardan alacaklarını tahsil edemeyen Dimov ve Atiemwen'in devre bitmeden ayrıldığı, antrenmana çıkmayan Axel Meye'nin de parası ödenmezse serbest kalacağı Manisaspor'da izin alan Perovic ile Mikic de çalışmalarda yer almıyor.

Ayrıca, alacakları için Futbol Federasyonu'na başvuran isimlerden Emrullah ise kulüp arıyor. Transfer yasağı bulunan Manisa'da mali sıkıntı nedeniyle takımdan ayrılıkların sürmesi bekleniyor.

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