Manisaspor'da Fatih Tekke döndü

Oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çalışmaların ilk etabına katılmadığı öğrenilen Fatih Tekke, Tarık Almış Tesisleri
'nde bugün siyah-beyazlıların başında antrenmana çıktı.
YABANCI OYUNCULAR SIKINTIDA
Yabancı oyunculardan alacaklarını tahsil edemeyen Dimov ve Atiemwen
'in devre bitmeden ayrıldığı, antrenmana çıkmayan Axel Meye'nin
de parası ödenmezse serbest kalacağı Manisaspor'da izin alan Perovic
ile Mikic
de çalışmalarda yer almıyor.
Ayrıca, alacakları için Futbol Federasyonu
'na başvuran isimlerden Emrullah
ise kulüp arıyor. Transfer yasağı bulunan Manisa'da
mali sıkıntı nedeniyle takımdan ayrılıkların sürmesi bekleniyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin