Manisaspor Timur ve Uğur ile anlaşma sağladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor transfer yasağını kaldırmaya hazırlanırken, yönetim futbolculardan Timur Karagülmez ve Uğur Pamuk ile prensipte anlaşma sağladı.
İç transferde daha önce Akın Açık'la 2 yıllığına sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlıların, Timur ve Umut'u da takımda tutacağı ifade edildi. Dış transferde atağa geçen Ege ekibi 1 Ağustos'ta başlayacak Afyonkarahisar kampına kadar yasağı kaldıracak. Yönetim, teknik direktör Erkan Aslan'ın raporu doğrultusunda belirledikleri 4 ya da 5 futbolcuya resmi mukavele imzalatacak.