Mankenlik vaadiyle kadınları kandıran şahsın telefonundan 400 kadın fotoğrafı çıktı

Büşra Kamış

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları da hazır bulundu. Bir önceki duruşmada Cüneyt Pala'nın Dilek D., ile görüşmek istemediği bu nedenle Dilek D.'nin üniversite öğrencisi Gülşah Ş.'yi kendisiyle beraber İstanbul'a gelmesi ve kendisiyle buluşmak istemeyen Cüneyt Pala'yı arayarak çağırması için tehdit ettiği ortaya çıkmıştı.Bu duruşmada ise Cüneyt Pala’nın bilgisayarında ve telefonunda 400 kadına ait fotoğrafların olduğu ortaya çıktı. Sanık Dilek D., mahkemede amacının sadece fotoğrafları almak olduğunu, Pala’yı öldürmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Dilek D., Cüneyt Pala’yı üç yerinden bıçakladıktan sonra ambulansı aradığını da belirtti.Gülşah Ş., ise Pala’ya sıkmayı düşündüğü biber gazını kendi yüzüne sıktığını bu nedenle otel odasının camına gittiğini yani cinayet anından ikilinin yanında olmadığını söyledi. Pala’nın otopsi raporunda da biber gazı çıkmadığını belirtti, tahliyesini talep etti.Savcı, sanık Gülşah Ş.’ın tahliyesine, Dilek .D’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın da tahliye talebini reddederek, duruşmayı nisan ayına erteledi.İddianamede olay şöyle anlatılmıştı: Cüneyt Pala, Van’da anaokulu öğretmeni olan 30 yaşındaki Dilek D. ve Hatay’da öğrenci olan Gülşah Ş. İle Instagram’da tanıştı. Kendini uluslararası markaların reklamcısı olarak tanıtan Pala, 2 kadına çekimlerde modellik teklif etti. Kadınlar da talep üzerine Pala’ya fotoğraflarını gönderdi. Pala daha sonra 2 kadınla ayrı zamanlarda ayrı otellerde buluştu. İki kadının da fotoğraflarını çekti, Dilek D.’den para da alan Pala Gülşah Ş.,’yi hiç aramadı.Pala, sürekli para istemesinden şüphelenen Dilek D.’yi bu kez çektiği müstehcen fotoğraflarla tehdit etti. Dolandırıldığını anlayan ve fotoğraflarını geri almak isteyen Dilek D., sahte bir hesap açarak Pala’nın takip ettiği kızlarla iletişime geçti. Bu kişilerden biri, 22 yaşındaki öğrenci Gülşah Ş.’ydi. Gülşah, Pala’nın kendisini de mankenlik vaadiyle kandırdığını, parasını aldığını anlattı. Bunun üzerine 2 kadın Cüneyt Pala’ya suçüstü yapmak istedi. Ancak bunun mümkün olmadığını anlayınca da fotoğrafları silmek için İstanbul’da buluşmak üzere plan yaptılar. 2 kadın, Taksim Meydanı’na 150 metre mesafedeki bir otelden 28 Nisan Cuma gecesi için oda kiraladı. Biber gazı, koli bandı, çamaşır ipi ve bıçak temin eden kadınlardan Gülşah Ş., Pala’yı otele davet etti. Pala, kadınların kiraladığı 401 No’lu otel odasına gitti. Plana göre Dilek D. odaya gizlice girecekti. Ancak kapıyı Cüneyt Pala açtı. Oyuna geldiğini anlayan Pala, Dilek D.’ye saldırarak yaraladı. Bu sırada Gülşah Ş. biber gazını kendine doğru sıktı. Gülşah Ş., odanın camına gitti, o sırada Dilek D.’nin bıçağı 3 defa sapladığı Cüneyt Pala öldü.