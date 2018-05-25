Manuel Fernandes sürprizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta sürpriz ve tanıdık bir isim gündeme geldi… Siyah-Beyazlı formayı 3.5 yıl terleten Portekizli yıldız Manuel Fernandes’in geri dönmek istediği, yönetimin de bu fikri sıcak baktığı belirtildi.

32 yaşındaki “Ferdi”, Portekiz Milli Takımı kampında Pepe ve Quaresma aracılığıyla bu talebini yönetime iletti. Talisca’nın yokluğunu maliyeti daha düşük bir isimle doldurmak isteyen yönetim kararı teknik direktör Şenol Güneş’e bırakacak.

FİKRET ORMAN OLUMLU BAKIYOR

2010-11 sezonunun devre arasında Valencia’dan kiralanan, sezon sonu da tapusu alınan yıldız orta saha oyuncusu, 2014 yazında bedelsiz olarak Rusya’nın Lokomotiv Moskova’nın yolunu tutmuştu.

Gelen cazip tekliere rağmen Başkan Fikret Orman’ın satmak istemediği, bedelsiz gidince de pişmanlığını dile getirdiği Manuel Fernandes için olumlu düşündüğü gelen haberler arasında.

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon 7 gol, 6 asistle oynayarak takımının şampiyonluğunda kilit rol oynamıştı. (Güneş)