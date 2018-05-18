Manuel Fernandes yeniden gündemde

Lokomotiv Moskova forması ile bu sezon Rusya Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Manuel Fernandes, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde.

18 Mayıs 2018, Cuma 10:51
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Lokomotiv Moskova forması ile bu sezon Rusya Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Manuel Fernandes, eski kulübü Beşiktaş’a geri dönmek istediğini menaceri aracılığıyla yönetime ilettiği öne sürüldü.

Moskova ekibi ile sözleşmesi sona eren Fernandes’in yeni kontrat imzalamak için Beşiktaş’tan gelecek haberi beklediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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