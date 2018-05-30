Manuel Fernandes’in menajeri: ‘Önceliğimiz Lokomotiv Moskova’

Beşiktaş formasıyla 2010 – 2014 yılları arasında görev yapan Manuel Fernandes, siyah-beyazlılarla yollarını ayırmasının ardından Lokomotiv Moskova'yla anlaşmıştı.

Rus ekibinde dört sezon forma giyip sonrasında yol ayrımına geldiği öne sürülen Portekizli oyuncu için “Beşiktaş'a dönecek” iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Rus basınına konuşan Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, “Lokomotiv'le sözleşme uzatmak istiyoruz. Beşiktaş'a da önceliğimizin Lokomotiv olduğunu söyledik” dedi.







