Beşiktaş'ta gösterdiği üst düzey performansla herkesin takdirini toplayan ancak 2013/2014 sezonunda yeni sözleşmeye bir türlü imza atmayıp, sezon sonunda da Lokomotiv Moskova'ya giden Manuel Fernandes yeniden Kartal'a dönebilir.

"BEŞİKTAŞ'A DA SÖYLEDİK"

Rus basınında yer alan haberlere göre; 32 yaşındaki Portekizli orta saha, kulübüyle Dünya Kupası öncesi sözleşme yenilemek istiyor. Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa ise konuyla alakalı olarak, "1 senelik daha sözleşmemiz var ancak biz uzatmak istiyoruz. Önceliğimz tabii ki Lokomotiv Moskova... Bir anlaşma sağlayamazsak o zaman diğer kulüplerle görüşebiliriz. Beşiktaş'a da önceliğimizin Lokomotiv olduğunu söyledik" dedi.

Sözleşmesi gelecek sezon bitecek orta saha oyuncusu için bonservis bedeli talep edilip edilmediği ise bilinmiyor.