Maphre'ye ödül

SERTİFİKA VERİLDİ

Adem Özdoğan

Mapfre Sigorta, cinsiyet eşitliği bilincini kurum kültürüne entegre etmek ve kadın çalışanlarının liderlik yönlerini daha da geliştirmek adına "Cinsiyet Konusu Odaklı Çeşitlilik ve Kapsayıcı Liderlik Programı” ve “Kadın Yöneticilere Özel Liderlik Gelişim Programı” adıyla iki yeni eğitim programını hayata geçiriyor.Mapfre Sigorta’nın hayata geçirdiği bu uygulamalar bir toplantı ile kamuoyuna açıklanırken, Mapfre Sigorta yöneticilerine de KAGİDER tarafından Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası verildi.