Marca'nın La Liga anketinde Real Madrid ve Ronaldo'ya şok!

Erdinç Şahin

gazetesi'da ilk yarının en iyi 11'i anketi yaptı. Çıkan sonuçlarşoke etti.En yüksek oyu yüzde 71,2'yle Messi alırken ilk 11'de tam 8 Barcelonalı oyuncu yer aldı. Ter Stegen, Umtiti, Pique, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Luis Suarez ve Messi'nin yanı sıra listedeileyer aldı.İlk yarının en kötü 11'ine ise Real Madrid damgasını vurdu.nun yer aldığı listede ayrıca Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, kaleci Chichizola, Villarreal'li Semedo, Lemos, Maksimovic, Deulofeu ve Gaitan da yer aldı.