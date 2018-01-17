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Marca'nın La Liga anketinde Real Madrid ve Ronaldo'ya şok!

Marca gazetesi La Liga'da ilk yarının en iyi 11'i anketi yaptı. Çıkan sonuçlar Real Madrid'i şoke etti.

Marca'nın La Liga anketinde Real Madrid ve Ronaldo'ya şok!
Marca gazetesi La Liga'da ilk yarının en iyi 11'i anketi yaptı. Çıkan sonuçlar Real Madrid'i şoke etti.

En yüksek oyu yüzde 71,2'yle Messi alırken ilk 11'de tam 8 Barcelonalı oyuncu yer aldı. Ter Stegen, Umtiti, Pique, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Luis Suarez ve Messi'nin yanı sıra listede Valencia'dan Guedes ve Dani Parejo ile Real Sociedad'dan Odriozola yer aldı.

İlk yarının en kötü 11'ine ise Real Madrid damgasını vurdu.

Marcelo, Achraf, Benzema ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı listede ayrıca Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, kaleci Chichizola, Villarreal'li Semedo, Lemos, Maksimovic, Deulofeu ve Gaitan da yer aldı.


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