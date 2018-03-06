Marcelinho felç geçirdi, doktor kararıyla bıraktı

FELÇLİ KALMA RİSKİ

JÜBİLE YAPTI AMA BIRAKMADI

Erdinç Şahin

sonunda futbolu bıraktı ancak kendi isteğiyle değil. Ülkesinin Treze takımında aktif futbolculuk hayatını sürdüren 42 yaşındaki futbolcuya inme indi.Beyindeki kan dolaşımıyla ilgili yaşanan ciddi problemin ardından Marcelinho hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki çabaların ardından oyuncu hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulmasına karar verilen futbolcuyla ilgili doktorlar başka bir karar daha verdi.Vücudunun bir bölümünün felç kalma riskini atlattığı belirtilen Brezilyalı oyuncuya futbol yasağı kondu. Sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle karar alan doktorlar, kendisinin bundan böyle futbol sahalarından uzak durmasına hükmetti.Yıldız isim ile ilgili gelişmeler ülkesi Brezilya’da olduğu kadar Avrupa’da yankı yarattı. Özellikle uzun yıllar formasını başarıyla giydiği Hertha Berlin Kulübü gelişmeleri yakından takip etti. Marcelinho geçen yıl Berlin Olimpiyat Stadı’nda sembolik bir jübile maçı düzenlese de, aktif futbolculuğa devam etmişti.