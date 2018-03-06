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Marcelinho felç geçirdi, doktor kararıyla bıraktı

Brezilyalı futbolcu inme nedeniyle hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeyi atlattı. Doktorlar, Treze takımında top koşturmaya devam eden 42 yaşındaki oyuncu için futboldan men kararı aldı.

06 Mart 2018, Salı 13:36
Marcelinho felç geçirdi, doktor kararıyla bıraktı
Trabzonspor’un eski futbolcusu Marcelinho sonunda futbolu bıraktı ancak kendi isteğiyle değil. Ülkesinin Treze takımında aktif futbolculuk hayatını sürdüren 42 yaşındaki futbolcuya inme indi.

Beyindeki kan dolaşımıyla ilgili yaşanan ciddi problemin ardından Marcelinho hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki çabaların ardından oyuncu hayati tehlikeyi atlattı. Bir süre gözlem altında tutulmasına karar verilen futbolcuyla ilgili doktorlar başka bir karar daha verdi. 


 

FELÇLİ KALMA RİSKİ

 
Vücudunun bir bölümünün felç kalma riskini atlattığı belirtilen Brezilyalı oyuncuya futbol yasağı kondu. Sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle karar alan doktorlar, kendisinin bundan böyle futbol sahalarından uzak durmasına hükmetti. 


 

JÜBİLE YAPTI AMA BIRAKMADI

 
Yıldız isim ile ilgili gelişmeler ülkesi Brezilya’da olduğu kadar Avrupa’da yankı yarattı. Özellikle uzun yıllar formasını başarıyla giydiği Hertha Berlin Kulübü gelişmeleri yakından takip etti. Marcelinho geçen yıl Berlin Olimpiyat Stadı’nda sembolik bir jübile maçı düzenlese de, aktif futbolculuğa devam etmişti.   

 


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