Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Marcelo’dan penaltı itirafı

Real Madridli futbolcu Marcelo'dan penaltı itirafı geldi. Brezilyalı futbolcu "Top elime çarptı ve penaltı. Eğer bunun aksini söylersem yalan olurdu, fakat futbol bu".

Marcelo’dan penaltı itirafı
Real Madrid’in Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, Bayern Münih maçında topun eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğunu itiraf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında dün Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan ve üst üste üçüncü kez finale kalma başarısını gösteren İspanyol temsilcisi Real Madrid’de forma giyen Marcelo, ilk yarının uzatma dakikalarında yaşanan pozisyonla ilgili soruları yanıtladı.

29 yaşındaki Marcelo, "Top elime çarptı ve penaltı. Eğer bunun aksini söylersem yalan olurdu, fakat futbol bu." ifadelerini kullandı. Maçın hakemi Cüney Çakır’la ilgili konuşmayacağını belirten Brezilyalı yıldız, "Hakemler bazen lehinize bazen aleyhinize karar verir. Ne olursa olsun futbol oynamak zorundasınız." dedi.

Sakatlığı nedeniyle rövanş maçında forma giyemeyen Jerome Boateng de sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını "Penaltı değil mi? Hadi ama" ifadeleriyle paylaştı.

İlk yarının uzatma bölümünde Joshua Kimmich’in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topa Marcelo eliyle müdahale etmiş, Bayern Münihli futbolcular devam kararına uzun süre itirazda bulunmuştu.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Altay 1. Lig'e yükseldi

Altay 1. Lig'e yükseldi
VakıfBank finale yükseldi

VakıfBank finale yükseldi
Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de

Son dakika! Şampiyon Altay 1'inci Lig'de
Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Revna Demirören: EURO 2024 Türkiye için çok önemli

Revna Demirören: EURO 2024 Türkiye için çok önemli
Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!

Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!
Altay - Gümüşhane maçında tribünler doldu taştı

Altay - Gümüşhane maçında tribünler doldu taştı
Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!

Emmanuel Adebayor transfer olmak istediği ülkeyi açıkladı!
Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!

Fenerbahçeli taraftarlardan Şenol Güneş'e gönderme!
Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Arda Turan yandı! İşte o madde!

Arda Turan yandı! İşte o madde!