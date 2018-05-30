Marcelo Guedes'e 64 milyon TL Kartal’dan geçen sezon 7 milyon Euro (37 milyon TL) karşılığında Lyon’a transfer olan ve Fransız ekibinde ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan Marcelo’ya, Milan talip oldu. İtalyan ekibi, 31 yaşındaki savunmacı için 12 milyon Euro’yu (64 milyon TL) gözden çıkardı.