Marcelo Guedes'e 64 milyon TL
Kartal’dan geçen sezon 7 milyon Euro (37 milyon TL) karşılığında Lyon’a transfer olan ve Fransız ekibinde ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan Marcelo’ya, Milan talip oldu. İtalyan ekibi, 31 yaşındaki savunmacı için 12 milyon Euro’yu (64 milyon TL) gözden çıkardı.
Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2015-17 sezonları arasında başarıyla görev yapıp önceki dönemin başında 7 milyon Euro’ya Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon’a transfer olan Marcelo, yeni takımında da kalitesini göstermişti.
Fransız ekibinde kısa sürede takımın kaptanları arasına giren 31 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 49 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
BARÇA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Geçen dönemin ara transfer döneminde Katalan devi Barcelona’nın kapısından dönen Brezilyalı oyuncuya İtalya Serie A ekibi Milan’ın talip olduğu ortaya çıktı. Sambacı için Milan’ın 12 milyon Euro’yu (64 milyon TL) gözden çıkardığı kaydedildi.
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