Marcelo, İtalyan devinin radarında!

Fransız basınında yer alan haberlere göre Milan, Marcelo'nun transferi için harekete geçti.

Önemli bir bonservis ücretinin gözden çıkarıldığı ve Brezilyalı oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme önerileceği kaydedildi.

Marcelo ise şimdilik transfere sıcak bakmıyor. Lyon'la ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan deneyimli oyuncu Milan'a transferi durumunda Avrupa Ligi'nde boy göstermek zorunda kalacak.

Bu sezon 49 maçta forma giyen Marcelo 5 gol kaydetti. (Ajansspor)