Marcelo, İtalyan devinin radarında!

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Lyon'a saatığı Marcelo flaş bir transfere daha imza atabilir.

29 Mayıs 2018, Salı 10:57
A A

Fransız basınında yer alan haberlere göre MilanMarcelo'nun transferi için harekete geçti.

Önemli bir bonservis ücretinin gözden çıkarıldığı ve Brezilyalı oyuncuya 4 yıllık bir sözleşme önerileceği kaydedildi.

Marcelo ise şimdilik transfere sıcak bakmıyor. Lyon'la ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan deneyimli oyuncu Milan'a transferi durumunda Avrupa Ligi'nde boy göstermek zorunda kalacak.

Bu sezon 49 maçta forma giyen Marcelo 5 gol kaydetti. (Ajansspor)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER