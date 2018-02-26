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Mardin'de 14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye kalkıştılar

Mardin'de 183 telefon hattına gelen ihbar sayesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğu evlendirilmekten son anda kurtarıldı

Mardin'de 14 yaşındaki çocuğu evlendirmeye kalkıştılar
Mardin Kızıltepe’de sosyal destek hattı ‘Alo 183’ü arayan bir kişi “Bu akşam 14 yaşındaki kız çocuğu F.B., 24 yaşındaki yeğeni İ.B. ile evlendirilecek” dedi.

Aile Bakanlığı görevlileri ve polis düğünün yapıldığı salona gitti. Salonda 400 kişi vardı.Polis, olası olay riskine karşı düğünün sonunu bekledi.


400 KİŞİ BU REZALETİ İZLEDİ


400 kişi, 14 yaşında bir çocuğun evlendirilmesini umursamadan eğlendi. Gecenin sonunda polis, çocuğun ve damadın ailesini gözaltına aldı. Küçük kız devlet korumasında.


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