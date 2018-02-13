Mardin'de bir kadın iş yerine ateş açtı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde cep telefonu satışı yapılan iş yerine bir kadın tarafından yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Mardin'de bir kadın iş yerine ateş açtı
Mardin Kızıltepe'de bulunan bir iş yerine kimliği öğrenilemeyen bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle, tabancayla cep telefonu satışı yapılan iş yerine  ateş açtı.


1 KİŞİYİ YARALADI


Saldırıda, iş yeri içerisinde bulunan bir kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


GÖZALTINA ALINDI


Polis, olay yerinde bulunan kadını yakalayarak, gözaltı aldı. Yaralı şahıs ise, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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