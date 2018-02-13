Mardin'de bir kadın iş yerine ateş açtı



1 KİŞİYİ YARALADI



GÖZALTINA ALINDI

Gizem Yetil

Mardin Kızıltepe'de bulunan bir iş yerine kimliği öğrenilemeyen bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle, tabancayla cep telefonu satışı yapılan iş yerine ateş açtı.Saldırıda, iş yeri içerisinde bulunan bir kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis, olay yerinde bulunan kadını yakalayarak, gözaltı aldı. Yaralı şahıs ise, çağrılan ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.