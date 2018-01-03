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Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir terör örgütü PYD/PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'de bir terörist teslim oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, bir terör örgütü PYD/PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırında dün saat 08.00 sıralarında terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen kişinin güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.

Teröristin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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