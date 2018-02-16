15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Mardin’de biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi
 

Mardin’de biri sözde bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin, Midyat ve Ömerli kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

BÖLGE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ


Çıkan çatışmada sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel etkisiz hale getirildi.

YAŞAM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ


Operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta da teröristlere ait kitap, not defterleri giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İzmir'de eğitim uçağının enkazına ulaşıldı (Şehitlerin isimleri belli oldu)

İzmir'de eğitim uçağının enkazına ulaşıldı (Şehitlerin isimleri belli oldu)
Ekmeğe yapılan zam vatandaşı isyan ettirdi

Ekmeğe yapılan zam vatandaşı isyan ettirdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Deniz Yücel açıklaması
Şeyh Horoz bölgesindeki terör hedefleri vuruldu

Şeyh Horoz bölgesindeki terör hedefleri vuruldu
Nasrallah: ABD Kürtleri yarı yolda bırakacak

Nasrallah: ABD Kürtleri yarı yolda bırakacak
Hollanda'dan kriz çıkaracak hamle

Hollanda'dan kriz çıkaracak hamle
Sınıra tank sevkiyatı sürüyor

Sınıra tank sevkiyatı sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD Suriye'yi bölmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD Suriye'yi bölmek istiyor
Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda kavga!

Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda kavga!
Meteoroloji'den 6 il için 'toz' uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için 'toz' uyarısı
YSK'dan flaş Kılıçdaroğlu hamlesi

YSK'dan flaş Kılıçdaroğlu hamlesi