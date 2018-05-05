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Mardin'de dolu ve yağmur sele döndü

Mardin'de etkili olan sağanak ve dolu, bazı bölgelerde sele dönüştü. Sel nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bazı yollar su altında kaldı

05 Mayıs 2018, Cumartesi 15:35
Mardin'de dolu ve yağmur sele döndü
Mardin'de öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağmurdan korunmak için zor anlar yaşadı.

Cuma gününden bu yana aralıklarla sağanağın hakim olduğu kentte fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, dükkanlara ve apartmanlara sığındı. Dolu yağışı nedeniyle trafik akışında da aksamalar oldu.


YARIM SAAT SÜRDÜ, SELE DÖNDÜ


Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı sonucu yerler beyaza büründü. Yarım saat süren yağış, kentin bazı mahallerinde sele dönüştü. Otogar civarındaki yollar su altında kalırken bazı araç sürücüleri mahsur kaldı.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)


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