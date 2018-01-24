15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Mardin'de karakola saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verilmesi sonucu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin'de karakola saldıran 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki hudut karakoluna, Suriye tarafından terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan taciz ateşine misliyle karşılık verilmesi sonucu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Türk Silah Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sınır birlikleri ve istihbarat birimlerince sürdürülen çalışmalar sonucu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösteren terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca sınır birliklerine silahlı saldırı ve taciz ateşi yapılacağı bilgisine ulaşılması üzerine önlemler artırıldı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin Kamışlı bölgesinden Nusaybin Şehit Sözleşmeli Er Faruk Gezen Hudut Karakolu'na taciz ateşi açılması sonucu hudut birliklerince taciz atışı yapılan bölgeye tank ve obüslerle misliyle karşılık verildi.

Terör örgütüne ait hedefler imha edildi, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Taciz ateşinde hudut karakolunda herhangi yaralama ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD'den flaş Afrin teklifi: 30 kilometrelik hat oluşturulsun

ABD'den flaş Afrin teklifi: 30 kilometrelik hat oluşturulsun
Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem 11'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem 11'inci ölüm yıl dönümünde anıldı

Şehit Oğuz Kaan Usta'nın adı eşinin görev yaptığı okula verildi

Şehit Oğuz Kaan Usta'nın adı eşinin görev yaptığı okula verildi
Bulgaristan Cumhurbaşkanından Zeytin Dalı harekatı için AB'ye müdahale çağrısı

Bulgaristan Cumhurbaşkanından Zeytin Dalı harekatı için AB'ye müdahale çağrısı
Hatay'da bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hatay'da bazı alanlar 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi ilan edildi
3 Türk askeri ile 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis Devlet Hastanesine getirildi

3 Türk askeri ile 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis Devlet Hastanesine getirildi
Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlattı

Müge Anlı çileden çıktı! Canlı yayında senetleri yere fırlattı
Hastanedeki yemek 309 kişiyi zehirledi

Hastanedeki yemek 309 kişiyi zehirledi
12 yıl önce cinayet işleyen katil zanlısı isminden yakalandı

12 yıl önce cinayet işleyen katil zanlısı isminden yakalandı
Niğde'de HDP İl Başkanı Göksel Rıza Özkan'a terör propagandasından gözaltı

Niğde'de HDP İl Başkanı Göksel Rıza Özkan'a terör propagandasından gözaltı
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi