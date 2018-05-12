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Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hafriyat döküm alanında koyun otlatan bir çocuğun, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hendek ve barikat operasyonlarının ardından oluşan molozların döküldüğü bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti. 

Nusaybin'de hendek ve barikatların bulunduğu bölgelerin molozlarının atıldığı Dicle Mahallesi, Moris Tepesi bölgesinde hayvanlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, molozlar içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
 

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ AMA KURTARILAMADI


Bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayı duyan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Patlamanın, hendek ve barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve geçen Nisan ayında yasağın kaldırıldığı bölgelerden birinde meydana geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlama olayını gördüğünü söyleyen vatandaşlar Mahsum Müjde, "Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik."dedi.


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