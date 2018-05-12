Mardin'de korkutan patlama! Bir çocuk hayatını kaybetti

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ AMA KURTARILAMADI

Erdinç Şahin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, hendek ve barikat operasyonlarının ardından oluşan molozların döküldüğü bölgede koyunlarını otlatan 11 yaşındaki Hogır Kayran, yerde bulduğu cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.Nusaybin'de hendek ve barikatların bulunduğu bölgelerin molozlarının atıldığıbölgesinde hayvanlarını otlatan 11 yaşındaki, molozlar içinde bulduğu demir cismi kurcalarken, patlama meydana geldi. Patlama sonucu küçük çocuk ağır yaralanırken, olayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, 112 sağlık ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen ambulansla'ne kaldırılan Kayran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayı duyan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Patlamanın, hendek ve barikat operasyonları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve geçen Nisan ayında yasağın kaldırıldığı bölgelerden birinde meydana geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Patlama olayını gördüğünü söyleyen vatandaşlar, "Patlama sesini duyduk. Hemen patlama bölgesine koştuk. Çocuk, yerde kanlar içerisindeydi ve elleri kopmuştu. Ambulansa haber verdik ve hastaneye gönderdik."dedi.