Mardin’de Meryem Ana Kilisesi ibadete açıldı

YOĞUN KATILIM

'MARDİN DİNLERİN VE DİLLERİN MERKEZİ'

'DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR MOZAİK GÖRÜLEMEZ'

Mine Bozkurt

’deyapılan restorasyonun ardından ibadete açıldı.’nin ibadete açılmasıyla kent merkezindeki kilise sayısı 8’e yükseldi.Kilisenin ibadete açılışı, merkezi Lübnan’da olan’ın da katıldığı ayinle başladı.Açılışa, HDP Mardin Milletvekili Erol Dora,Adıyaman ve çevre illerile yurt dışı ve yurt içinden gelen çok sayıda davetli katıldı.Katılımın yoğun olmasından dolayı çoğu davetli ayini ayakta izlemek zorunda kalırken, Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan’ın yönettiği ve iki saate yakın süren ayinde, Süryani Katolik kız ve erkeklerden oluşan koronun seslendirdiği Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okundu.Çeşitli din ve mezheplerin temsilcilerinin katıldığı ayinde davetliler mum yakıp dua etti. Kilise binasının ve müştemilatının restorasyonunda emeği geçen devlet kurumları ile Mardin halkına teşekkürlerini ileten Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan, "Mardin’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mardin dinlerin ve dillerin merkezi. Bir önceki gelişime göre büyük bir gelişim sağlamış. Süryani dilinin üniversitede öğretiliyor olması beni daha çok sevindirdi. Bu gelişmeler Mardin’i daha da üniversal bir şehir yapıyor" dedi.Süryani cemaatinden Murat Özbek mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Beyrut’tan gelen patriğimiz bizi onurlandırdı. Tarihi kilisemizdeki onarımın ardından dualarla kilisemizin takdisini ve açılışını yapacağız. Burası çok güzel tarihi bir kilise. Gelen herkes buraya hayran kalıyor. Gerçekten görülmeye değer büyüleyici bir eser. Asırlardır Mardin’de kardeşliğin ve sevginin beraberce yaşandığı bir şehir olduğunu gösteriyor. Cami ile kilisede yan yana ibadet edilmesi, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir mozaik görülemez. Ama Mardin’de bu vardır."