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Mardin'de PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist öldürüldü. Teröristler ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. 2 sığınaktan kaçan teröristler, 3'üncü sığınakta yaşanan çatışmada öldürüldü.

Mardin'de PKK operasyonu: 3 terörist öldürüldü
Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın Mardin kırsalında düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü. Aralarında sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup Salğın'ın da bulunduğu teröristlerin, güvenlik güçlerinin art arda operasyon düzenlediği ilk iki sığınaktan son anda kurtuldukları ancak saklanmak için girdikleri üçüncü sığınakta 'teslim olun' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada öldükleri bildirildi.


İKİ SIĞINAKTAN KAÇTILAR


Mardin Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, alınan ihbar doğrultusunda Ömeryan olarak bilinen Nusaybin, Midyat ve Ömerli üçgenindeki kırsalda PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saat 05.00 sıralarında, teröristlerin kaldıkları ileri sürülen sığınağa baskın yapıldı. Teröristlerin son anda kaçtıkları sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi. Takibi sürdüren ekipler, birinci sığınaktan kaçan ve üç kişi oldukları belirlenen teröristlerin aynı bölgede başka bir sığınağa girdiklerini tespit etti. Belirlenen ikinci sığınağa da operasyon yapan ekipler, teröristlerin buradan da fazla kalmadan kaçtıklarını belirledi. İkinci sığınakta da yapılan aramalarda, teröristlere ait kitaplar, not defterleri ve yaşam malzemeleri bulundu.


ÜÇÜNCÜ SIĞINAKTA ÇATIŞMA


Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; ısrarlı takibi sürdüren Mardin İstihbarat ve TEM ile İl jandarma komutanlığı ekipleri üçüncü bir sığınağa operasyon düzenledi. Sığınakta oldukları belirlenen teröristlere 'teslim olun' çağrısı yapıldı. Ancak güvenlik güçleri çağrısına ateş ile karşılık veren teröristler, yaşanan çatışma sonucu öldürüldü.


SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU


Teröristlerin, sözde Ömeryan bölge sorumlusu Ferhat kod adlı Yakup Salğın, Demhat kod adlı Hozan Akdoğan ve Tekoşer kod adlı Adem Yüksel oldukları bildirildi. Öldürülen teröristlere ait kanas keskin nişancı tüfeği, kaleşnikof piyade tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.


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