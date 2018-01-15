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Mardin'de polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. 5 çadır kullanılamaz hale gelirken, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar olay yerinde incelemede bulundu

15 Ocak 2018, Pazartesi 22:25
Mardin'de polis ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör operasyonlarında Nusaybin halkının huzurunu sağlamak için bölgeye geçici görevle giden özel harekat polisleri ve askerlerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı.


5 ÇADIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ


Elektrik kontağından çıkan ve ilk müdahaleyi TOMA’ların yaptığı yangın Mardin Büyükşehir İtfaiye Müdürü Erkan Irmak koordinatörlüğündeki itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 çadır kullanılamaz hale geldi.


 

MÜDAHALE EDİLDİ


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kaldığı çadır kentte, elektrik tesisatından çıkan yangına, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından herhangi bir sıkıntı olmadan müdahale edildiği belirtildi. İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İHA


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