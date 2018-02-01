Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

01 Şubat 2018, Perşembe 14:41
Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı
Edinilen bilgilere göre kaza İdil-Midyat karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. İdil’den Midyat istikametine giden G.D., idaresindeki 47 NL 168 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada S.E., Z.E., Ş.O., S.N., G.D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA


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