Mardin'de yılanlar köylülerin kabusu oldu

Büşra Kamış

Kış ayının sıcak geçmesi yılanların erken yuvalarından çıkmasına neden olduğunu söyleyensakinlerinden Abdulhakim Aktürk, yetkililerden yardım istedi. Aktürk, “Köyümüzde ki tarlaya giderken çok sayıda yılan gördük. Bu yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. 9 tane yılan öldürdüm şimdiye kadar, bu yılanlar çocuklarımıza zarar verebilir. Kış ayının sıcak geçmesi nedeni ile yılanlar yuvalarından erken çıktı. Bizde bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi.