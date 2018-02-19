Mardin'de yılanlar köylülerin kabusu oldu

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Tozan Mahallesi'nde görülen yılanların vatandaşları korkuttu.
 

Mardin'de yılanlar köylülerin kabusu oldu
Kış ayının sıcak geçmesi yılanların erken yuvalarından çıkmasına neden olduğunu söyleyen Tozan Mahallesi sakinlerinden Abdulhakim Aktürk, yetkililerden yardım istedi. Aktürk, “Köyümüzde ki tarlaya giderken çok sayıda yılan gördük. Bu yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. 9 tane yılan öldürdüm şimdiye kadar, bu yılanlar çocuklarımıza zarar verebilir. Kış ayının sıcak geçmesi nedeni ile yılanlar yuvalarından erken çıktı. Bizde bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi.

İHA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçuna 10 yıl hapis cezası verildi

Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçuna 10 yıl hapis cezası verildi
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? (19-20 Şubat)

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? (19-20 Şubat)
140 kadın fuhuş şebekesinden kurtarıldı! 2 kadında HIV virüsü bulundu

140 kadın fuhuş şebekesinden kurtarıldı! 2 kadında HIV virüsü bulundu
Tokat'ta korkunç kaza! 'Ölüm bile ayıramadı'

Tokat'ta korkunç kaza! 'Ölüm bile ayıramadı'
PTT şubesinde silahlı soygun

PTT şubesinde silahlı soygun
ABD'den gelen THY uçağının lastiği patladı

ABD'den gelen THY uçağının lastiği patladı
Ecem Balcı'nın katili kimdir? Ecem Balcı'ya ne oldu?

Ecem Balcı'nın katili kimdir? Ecem Balcı'ya ne oldu?
Son dakika! Ecem Balcı'nın katili tutuklandı

Son dakika! Ecem Balcı'nın katili tutuklandı
Sutyeninden bin 850 adet uyuşturucu hap çıktı

Sutyeninden bin 850 adet uyuşturucu hap çıktı
İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul’da sokak ortasında silahlı çatışma
Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı