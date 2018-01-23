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Mardin’in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut gözaltına alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut, yaptığı basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımında terör örgütünün propagandasını yapmaktan gözaltına alındı
 

Mardin’in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut gözaltına alındı
Mardin’in Nusaybin ilçesin HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut, basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımlarında Zeytin Dalı Harekatı’na tepki gösterdi.


AKŞAM SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI


Ferhat Kut, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı.


GÖZALTIN SAYISI 8'E YÜKSELDİ


Mardin’de, Afrin’e yönelik operasyonun ardından terör propagandası yapmaktan toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


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