Mardin’in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut gözaltına alındı



AKŞAM SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI



GÖZALTIN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Gizem Yetil

Mardin’in Nusaybin ilçesin HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut, basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımlarında’na tepki gösterdi., Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı.Mardin’de, Afrin’e yönelik operasyonun ardından terör propagandası yapmaktan toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.