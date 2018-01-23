Mardin’in Nusaybin ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut gözaltına alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesin HDP İlçe Eş Başkanı Ferhat Kut, basın açıklaması ve sosyal medya paylaşımlarında Zeytin Dalı Harekatı
’na tepki gösterdi.
Ferhat Kut
AKŞAM SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından akşam saatlerinde gözaltına alındı.
GÖZALTIN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Mardin’de, Afrin’e yönelik operasyonun ardından terör propagandası yapmaktan toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gizem Yetil