15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Mardin Midyat'ta 28 suç kaydı bulunan kişi etekli ve eşarplı yakalandı

Mardin’in Midyat ilçesinde 28 ayrı suçtan kaydı bulunan ve tanınmamak için etek giyip eşarp takan kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin Midyat'ta 28 suç kaydı bulunan kişi etekli ve eşarplı yakalandı
Midyat’ta etek giyen ve eşarplı bir kişinin hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, “dur” ihtarında bulundu. Bunun üzerine kaçmaya başlayan kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Kimlik sorgusu yapılan şüphelinin, 17 adet hırsızlık, 8 adet kasten yaralama, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı, 1 adet gösteri yürüyüşünden kaydının bulunduğu belirlendi. Üst aramasında ise 1 adet el feneri, 1 adet bıçak, 1 adet satır ve iş yerinden çaldığı tespit edilen 1 adet gümüş yüzük ile 1 saat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Bir kişi toprak altında

İstanbul Sultangazi'de inşaat alanında toprak kayması! Bir kişi toprak altında
Bitlis'te özel güvenlik bölgesi uygulaması

Bitlis'te özel güvenlik bölgesi uygulaması
Suriye sınırına sevkıyat sürüyor

Suriye sınırına sevkıyat sürüyor
CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri

CASA uçağı nedir? CASA CN 235 eğitim uçağının teknik özellikleri
Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı

Evden koku gelince acı gerçek ortaya çıktı
HDP'li Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti

HDP'li Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu'ya hakaret davasında beraat etti
MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Son dakika...Isparta'da CASA CN-235 tipi askeri eğitim ve nakliye uçağı düştü! Şehitler var

Son dakika...Isparta'da CASA CN-235 tipi askeri eğitim ve nakliye uçağı düştü! Şehitler var
CHP kurultayının ana teması 'adalet ve cesaret' olacak

CHP kurultayının ana teması 'adalet ve cesaret' olacak
Afrin operasyonu öncesi sınırdan sıcak görüntüler... Komandolar ilerliyor

Afrin operasyonu öncesi sınırdan sıcak görüntüler... Komandolar ilerliyor