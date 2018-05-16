Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "13 Mayıs 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye sınır hattından ülkemize giriş yaptığı tespit edilen, ilimiz Kızıltepe ilçesinde yol kenarında; 23.6 kilogram patlayıcı madde, 13.75 kilogram patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

DHA