Mariam oyunu nedir? Mavi Balina oyunu ne demek?

Mavi Balina'dan sonra çocukları tehlikeye sürükleyen Mariam oyunu piyasaya çıktı. Çocukların psikolojini tehlikeye sokan Mariam oyununa tepkiler gelmeye başladı. Bu gelişmeler sonrası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın talebi üzerine mahkeme kararıyla engellendi. Ebveynler bir tehlikeyi atlatmaya çalışırken diğeriyle karşılaştı ve Mariam oyunu hakkında detaylı bilgiler almaya çalıştı.





Bu oyunda küçük kız Mariam kayboluyor ve eve dönmek için oyuncudan kendisine yardım etmesini istiyor. Oyuna girmeden önce kişinin ismini, adresini, yakın çevresini soruyor ve Facebook, Whatsapp gibi uygulamalara erişim izni istiyor. Bazen kişiye siyasî sorular da sorulabiliyor.





MARIAM OYUNU NEDİR?





Soru – cevap şeklinde ilerleyen oyunda cevaplar altta çıkan butonlarda yazıyor. Soruları cevapladığınız taktirde bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz. Bu oyunu oynayan insanların çoğu oyunu oynamaya başladığından beri hayaletler gördüğünü, bir varlığın peşlerine takıldığını iddia ediyorlar. Hatta oyunu gece 3’te yükleyip oynarsanız Mariam’ın geldiğini söylüyorlar. Bu yüzden gece saat 3’te oyunu indirip oynamak gibi challenge’lar düzenleyen kişiler var. Tabii ki bu tarz videoların clickbait olduğu apaçık ortada.





PEKİ MARİAM OYUNUNDAN NEDEN UZAK DURMALISINIZ





Oyun kişisel bilgilerinizi istiyor. En önemlisi de bu. Bunun dışında kameraya, Facebook ve Whatsapp gibi uygulamalara erişim izni istiyor. Oyun, çocuklar üzerinde psikolojik baskı ve çaresizlik duyguları aşılıyor. Bu yüzden bu oyunu oynamadan önce bir kez daha düşünmelisiniz.





‘ETKISI AYLAR SONRA OLUŞUR’





Prof. Dr. Özgür Yorbik: “Şiddet, korku içeren ve ölümü/öldürmeyi teş- vik eden oyunlar çocukların duygusal sosyal gelişimini olumsuz etkileyerek, öz kıyımlara neden olabilir. Çocuklar travmatik olan her şeyden etkilenirler. Üstelik etkisi aylar yıllar sonra olu- şabilir. Çocuklar oyunlarda gördüklerine karşı bir süre sonra duyarsızlaşabilirler ve şiddeti yaşamın normal par- çası gibi algılayabilirler.”





‘KORKU VE ENDIŞE DUYGUSU YAŞAR’





Doç. Dr. Mehmet Gökşin Karaman: “İnteraktif yapılı, korku içerikli oyunda, heyecan, korku gibi adrenalini yükselten duygular açığa çıkıyor. Ergenlik öncesi ve ergenlik döneminde çocukların duygusal dürtüsel kontrolleri tam gelişmediğinden hızlı duygusal değişiklikler ruh dünyalarını olumsuz etkileyebiliyor. Çocukların merakını istismar eden oyunlar, korku ve endişeye neden olabiliyor.”





MAVİ BALİNA OYUNU NEDİR?





Oyunun orijinal adı Siniy Kit. Bu ismin Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. Şarkının sözlerinde “Neden çığlık atarsın / Kimse sesini duymazken / Konu ne, konu ne” diyor. Şarkı “ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın” öyküsünü anlatıyor.





Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan “yüksekten atlayarak ya da kendini asarak” intihar etme komutu veriliyor.





Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.





Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor.





Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı. Rusya'da 2016 yılında Nisan ve Kasım ayları arasında 130'dan fazla çocuk intihar etti.



