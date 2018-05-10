Mariano Dünya Kupası yolcusu!

LİSTEDEKİ GÜÇLÜ ADAYLARDAN

TAFFAREL FAKTÖRÜ

DANİ ALVES'İN YERİNE ÇAĞRILMIŞTI

Erdinç Şahin

formda ismi Mariano’ya Dünya Kupası fırsatı doğdu. Fransa Kupası finalinde önceki akşam Paris Saint Germain’in Les Herbiers ile yaptığı maçta sakatlananRusya’daki dev turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıktı.Brezilya Milli Takımı’nın sağ beki olan 35 yaşındaki sağ bekin yerine oyuncu arayışları başladı. Teknik direktördeneyimli ismin yerine, Dünya Kupası’na alacağı aynı pozisyonda oynayacak bir isim arayışlarına başladığı bildirildi.Teknik direktör Tite, Dani Alves’in yerine listeye dahil edecek yeni sağ bek için adaylarını belirledi. Bayern Münih’ten Rafinha, Manchester City’den Danilo, Corinthians’tan Fagner, Palmeiras’tan Marcos Rocha ve sarı-kırmızılılardan Mariano adaylar arasında. Deneyimli teknik adamın bu beş isimden üçünü, Dünya Kupası kadrosuna katacağı belirtiliyor.Brezilya Milli Takımı’nda Tite’nin yardımcılığını yapan, aynı zamandagörev yapan bir isim olmasışansını artıyor. Son dönemde sarı-kırmızılı forma ile performansını yukarı çeken ve Başakşehir’e attığı müthiş golle ülkesinde de gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcunun son durumuyla ilgili en taze bilgiler Taffarel’de bulunuyor.kadrosuna davet edilmiş, takımla birlikte kampa katılmış ancak maçta forma giymemişti. Dünya Kupası elemelerindeile yapılan maçın kadrosuna,’in cezalı olması nedeniyle çağrılan, aynı futbolcunun bu kez sakatlık geçirmesi nedeniyle bir kez daha Tite'den davet almaya hazırlanıyor.