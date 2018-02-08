Mario Balotelli İtalya Milli Takımı'na geri dönüyor!

Bir dönem Avrupa
futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mario Balotelli
ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Corriere dello Sport
gazetesinin ilk sayfasından verdiği habere göre İtalya milli takımının başına geçici olarak getirilen Luigi Di Biagio
, yıldız futbolcuya dört yıl sonra yeniden milli formayı vermeye hazırlanıyor.
Haberde kariyerini Nice
'te sürdüren 27 yaşındaki Balotelli
'nin İtalyanların Arjantin ve İngiltere
ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağırılacağı belirtildi.
Balotelli, bu sezon Nice
formasıyla 25 maçta 19 gol
kaydetti.
Erdinç Şahin