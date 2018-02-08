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Mario Balotelli İtalya Milli Takımı'na geri dönüyor!

Kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te sürdüren Mario Balotelli ile ilgili İtalyan basını gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı. Buna göre yıldız futbolcu, İtalya milli takımına geri dönecek.

Mario Balotelli İtalya Milli Takımı'na geri dönüyor!
Bir dönem Avrupa futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Mario Balotelli ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Corriere dello Sport gazetesinin ilk sayfasından verdiği habere göre İtalya milli takımının başına geçici olarak getirilen Luigi Di Biagio, yıldız futbolcuya dört yıl sonra yeniden milli formayı vermeye hazırlanıyor.

Haberde kariyerini Nice'te sürdüren 27 yaşındaki Balotelli'nin İtalyanların Arjantin ve İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağırılacağı belirtildi.

Balotelli, bu sezon Nice formasıyla 25 maçta 19 gol kaydetti.


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