Mario Balotelli İtalya Milli Takımı'na geri dönüyor!

Erdinç Şahin

Bir dönemfutbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilenile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.gazetesinin ilk sayfasından verdiği habere göre İtalya milli takımının başına geçici olarak getirilen, yıldız futbolcuya dört yıl sonra yeniden milli formayı vermeye hazırlanıyor.Haberde kariyerini'te sürdüren 27 yaşındaki'nin İtalyanlarınile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağırılacağı belirtildi.Balotelli, bu sezonformasıylakaydetti.