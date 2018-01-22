Mario Balotelli ülkesine dönüyor!

Erdinç Şahin

2016 yazında'dan bedelsiz olarak ayrılan ve'in yolunu tutan'nin'ya döneceği ortaya çıktı.Ada basınından'ın okurlarıyla paylaştığı habere göre İtalyan golcü sezon sonunda Torino devi'a transfer olacak.Haberde Nice ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Balotelli'nin menajeriaracılığıyla Juve'ye önerildiği ve 5 yıllık sözleşmenin kapıda olduğu yazıldı.Balotelli, bu sezon Nice formasıyla çıktığıkaydetti.