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Mario Balotelli ülkesine dönüyor!

Futbol sahalarının asi çocuğu Mario Balotelli hakkında Ada basını flaş bir iddia ortaya attı. Nice ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İtalyan yıldızın Juventus'a yakın olduğu yazıldı.

Mario Balotelli ülkesine dönüyor!
2016 yazında Liverpool'dan bedelsiz olarak ayrılan ve Nice'in yolunu tutan Mario Balotelli'nin Serie A'ya döneceği ortaya çıktı.

Ada basınından The Sun'ın okurlarıyla paylaştığı habere göre İtalyan golcü sezon sonunda Torino devi Juventus'a transfer olacak.

Haberde Nice ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Balotelli'nin menajeri Mino Raiolaaracılığıyla Juve'ye önerildiği ve 5 yıllık sözleşmenin kapıda olduğu yazıldı.

Balotelli, bu sezon Nice formasıyla çıktığı 23 maçta 18 gol kaydetti.


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