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Mario Suarez ve eşinin tatil fotoğrafları olay yarattı

İspanyol futbolcu Mario Suarez ve eşi Malena Costa, Miami sahillerindeki fotoğraflarıyla dünya basınının gündeminde yer aldı.

Mario Suarez ve eşinin tatil fotoğrafları olay yarattı
Atletico Madrid’deki performansıyla dikkat çeken ve sonrasında Fiorentina, Watford ve Valencia gibi kulüplerde oynayan Mario Suarez, şu anda Çin’in Hengfeng Zhicheng takımında forma giyiyor.

Suarez, son olarak model olan eşi Malena Costa’yla tatil yapmak için soluğu Miami’de aldı.

Malena Costa’nın tatildeki fotoğrafları İngiliz ve İspanyol basını başta olmak üzere birçok yayın organında gündeme geldi.



Modellik de yapan Malena Costa, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.


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