Mario Suarez ve eşinin tatil fotoğrafları olay yarattı

Erdinç Şahin

Atletico Madrid’deki performansıyla dikkat çeken ve sonrasındagibi kulüplerde oynayantakımında forma giyiyor., son olarak model olan eşi’yla tatil yapmak için soluğu Miami’de aldı.nın tatildeki fotoğrafları İngiliz ve İspanyol basını başta olmak üzere birçok yayın organında gündeme geldi.Modellik de yapan Malena Costa, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.