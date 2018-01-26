Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

EZAN BİTENE KADAR MAÇI DURDURDU

Erdinç Şahin

’ndaarasında oynanan maçı yöneten dünyaca ünlü İngiliz hakemilginç bir karara imza attı.Maç oynandığı sırada ezan okunduğunu duyankarşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi. Ezan bittikten sonra karşılaşmayı yeniden başlatan Mark Clattenburg, bu hareketi ile’da büyük takdir topladı.Uzatmaya giden karşılaşmayı 2-1 kazanan Al Feiha, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Al Feiha’nın golleri Abdullah Al Salem ve Sami Al Khaibari atarken, Al Fateh’in tek golü Saith Sakala’dan geldi.