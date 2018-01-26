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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu

Dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg, Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yönettiği Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan maça, ezan okunduğu gerekçesiyle ara verdi.

Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Suudi Arabistan Kral Kupası Son 8 Turu’nda Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan maçı yöneten dünyaca ünlü İngiliz hakem Mark Clattenburg, ilginç bir karara imza attı.
 

EZAN BİTENE KADAR MAÇI DURDURDU


Maç oynandığı sırada ezan okunduğunu duyan Mark Clattenburg, karşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi. Ezan bittikten sonra karşılaşmayı yeniden başlatan Mark Clattenburg, bu hareketi ile Suudi Arabistan’da büyük takdir topladı.

İşte o görüntüler:



Uzatmaya giden karşılaşmayı 2-1 kazanan Al Feiha, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Al Feiha’nın golleri Abdullah Al Salem ve Sami Al Khaibari atarken, Al Fateh’in tek golü Saith Sakala’dan geldi.


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